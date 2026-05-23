Spectacle à la ferme Thury-Harcourt-le-Hom
Spectacle à la ferme Thury-Harcourt-le-Hom vendredi 12 juin 2026.
Thury-Harcourt-le-Hom
Spectacle à la ferme
6 Route de la Touraille Thury-Harcourt-le-Hom Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 17:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Spectacle à la ferme
Entre ses 8 piquets, le Troupeau est parqué. Animals, humaines, troupeau des villes, troupeau des champs. Un troupeau domestiqué, avec ou contre sa volonté ? On se jauge, on se juge, on a peur de ce qu’on ne connait pas encore. On s’apprivoise, on se domestique, on finit par s’allier. On s’exprime, on s’extrait, on se libère. Mais on est seul, alors, pourquoi lutter ? Entre musique, chanson et danse, on se questionne ensemble sur le lien entre les individus, sur les relations, sur notre responsabilité. Et puis, on se demande si on a vraiment choisi ou si on subit notre situation. On se demande qui contrôle ? Et surtout, on se demande comment faire pour être un peu plus libre…
A partir de 17h petit marché fromages, rillettes, légumes
20h spectacle (couvert si mauvais temps)
Durée 40 min .
6 Route de la Touraille Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 6 22 15 51 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle à la ferme
Show at the farm
L’événement Spectacle à la ferme Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Suisse Normande
À voir aussi à Thury-Harcourt-le-Hom (Calvados)
- Fête de l’eau et de la science Thury-Harcourt-le-Hom 30 mai 2026
- Expo et baptêmes de véhicules Thury-Harcourt-le-Hom 31 mai 2026
- Marché de producteurs Thury-Harcourt-le-Hom 31 mai 2026
- Talents d’Ici Visites d’entreprises en Cingal–Suisse Normande Charly’s Workshop Thury-Harcourt-le-Hom 3 juin 2026
- Portes ouvertes Suisse Normande Succulente Thury-Harcourt-le-Hom 6 juin 2026