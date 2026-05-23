Thury-Harcourt-le-Hom

Spectacle à la ferme

6 Route de la Touraille Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 17:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Spectacle à la ferme

Entre ses 8 piquets, le Troupeau est parqué. Animals, humaines, troupeau des villes, troupeau des champs. Un troupeau domestiqué, avec ou contre sa volonté ? On se jauge, on se juge, on a peur de ce qu’on ne connait pas encore. On s’apprivoise, on se domestique, on finit par s’allier. On s’exprime, on s’extrait, on se libère. Mais on est seul, alors, pourquoi lutter ? Entre musique, chanson et danse, on se questionne ensemble sur le lien entre les individus, sur les relations, sur notre responsabilité. Et puis, on se demande si on a vraiment choisi ou si on subit notre situation. On se demande qui contrôle ? Et surtout, on se demande comment faire pour être un peu plus libre…

A partir de 17h petit marché fromages, rillettes, légumes

20h spectacle (couvert si mauvais temps)

Durée 40 min .

6 Route de la Touraille Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 6 22 15 51 24

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English : Spectacle à la ferme

Show at the farm

L’événement Spectacle à la ferme Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Suisse Normande