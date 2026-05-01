Thury-Harcourt-le-Hom

Marché de producteurs

Salle polyvalente d’Hamars Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 11:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Marché de producteurs

Avec la ferme pédagogique de l’Élevage de la Roque. Au programme producteurs et artisans locaux, baptêmes de poney, séances photo, visites de la ferme. Restauration possible sur place. .

Salle polyvalente d’Hamars Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 6 31 56 55 80 elevage.roque@gmail.com

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English : Marché de producteurs

Farmers’ market

L’événement Marché de producteurs Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Suisse Normande