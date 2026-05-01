Marché de producteurs Thury-Harcourt-le-Hom
Marché de producteurs Thury-Harcourt-le-Hom dimanche 31 mai 2026.
Thury-Harcourt-le-Hom
Marché de producteurs
Salle polyvalente d’Hamars Thury-Harcourt-le-Hom Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 11:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Marché de producteurs
Avec la ferme pédagogique de l’Élevage de la Roque. Au programme producteurs et artisans locaux, baptêmes de poney, séances photo, visites de la ferme. Restauration possible sur place. .
Salle polyvalente d’Hamars Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 6 31 56 55 80 elevage.roque@gmail.com
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English : Marché de producteurs
Farmers’ market
L’événement Marché de producteurs Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Suisse Normande
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