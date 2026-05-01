Thury-Harcourt-le-Hom

Expo et baptêmes de véhicules

25 Boulevard des Ducs d’Harcourt Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 11:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Expo et baptêmes de véhicules

L’Association des Parents d’Élèves Libre (APEL) de l’école Notre-Dame de Thury-Harcourt organise, le dimanche 31 mai 2026, une journée dédiée à l’exposition et baptêmes en automobiles, au départ de l’école.

Dans un cadre original et convivial, cet événement est l’occasion de partager notre passion avec les enfants et les familles. Le CAVS Normandie avait déjà participé à l’édition 2023, qui avait rencontré un franc succès avec près de 400 baptêmes réalisés et une centaine de véhicules exposés.

Organisation de la journée

• Accueil des conducteurs à partir de 10h, avec café et viennoiseries, suivi d’un briefing

• Ouverture au public de 11h à 18h

• Parcours de 3,5 km sur route ouverte (respect strict du code de la route exigé aucune vitesse excessive, priorité à la sécurité et au plaisir du partage)

Restauration sur place sandwichs, frites, crêpes et boissons seront proposés. Les fonds récoltés grâce aux baptêmes et à la restauration contribueront à l’achat de matériel pédagogique et au financement des sorties scolaires. .

25 Boulevard des Ducs d’Harcourt Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 2 31 79 72 06

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English : Expo et baptêmes de véhicules

Exhibition and car christenings

L’événement Expo et baptêmes de véhicules Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Suisse Normande