BALADE PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES ET MEDICINALES, Jardin des Lucioles, Thury-Harcourt-le-Hom

BALADE PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES ET MEDICINALES Samedi 13 juin, 14h00 Jardin des Lucioles Calvados

14H – 17h. Prix libre, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Jardin des Lucioles 10, impasse La Bestrie, 14220 Hamars Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 74 50 84 84 »}, {« type »: « email », « value »: « lapetitetortue@ymail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.google.com/maps/place/10+Imp.+la+Bestrie »}]

Apprendre à reconnaître les plantes communes de nos haies, leurs goûts et leurs bienfaits pour soulager nos maux