Apéros Concerts Malataverne
Apéros Concerts Malataverne vendredi 29 mai 2026.
Malataverne
Apéros Concerts
Place E. Lerat Malataverne Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Pour profiter des beaux jours et se passer une soirée conviviale.
Repli aux Tuileries en cas de pluie.
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Place E. Lerat Malataverne 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 69 00 communication@malataverne.fr
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English :
Enjoy the warm weather and a convivial evening.
Fallback to the Tuileries in case of rain.
L’événement Apéros Concerts Malataverne a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence