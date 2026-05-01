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Apéros Concerts Malataverne

Apéros Concerts Malataverne vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Place E. Lerat

Ville : 26780 Malataverne

Département : Drôme

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Malataverne

Apéros Concerts

Place E. Lerat Malataverne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Pour profiter des beaux jours et se passer une soirée conviviale.
Repli aux Tuileries en cas de pluie.
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Place E. Lerat Malataverne 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 69 00  communication@malataverne.fr

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English :

Enjoy the warm weather and a convivial evening.
Fallback to the Tuileries in case of rain.

L’événement Apéros Concerts Malataverne a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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