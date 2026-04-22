Apéros Klam lleuwen Parc Cogan Pluneret

Pluneret

Apéros Klam lleuwen

Parc Cogan 3 Place Vincent Jollivet Pluneret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Originaire d’Eryri, dans le nord du Pays de Galles, Lleuwen Steffan a traversé la Manche pour s’établir dans la région bretonne des Monts d’Arrée. Elle est fortement influencée par les langues et les paysages celtes de sa terre natale. Lleuwen présentera Tafod Arian (Langue d’Argent) et vous emmènera dans un voyage musical aux racines de la musique sacrée galloise. .

Parc Cogan 3 Place Vincent Jollivet Pluneret 56400 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31

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English : Apéros Klam lleuwen

L’événement Apéros Klam lleuwen Pluneret a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon