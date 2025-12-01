Apéros Klam THE FORROSCOPIC’S

Parvis de la Gare Maritime Plumergat Morbihan

Début : 2026-04-19 17:00:00

fin : 2026-04-19

2026-04-19

The Forroscopic’s vous emmène sur les traces du forró traditionnel pour mieux s’éloigner des sentiers battus, au cœur d’un univers swingué, chaleureux, sensible et joyeux. Un bal typique du Nordeste du Brésil, populaire, lascif et chaleureux.

– Bal Forró –

Buvette et petite restauration sur place. .

Parvis de la Gare Maritime Plumergat 56170 Morbihan Bretagne

L’événement Apéros Klam THE FORROSCOPIC’S Plumergat a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon