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Apéros poétiques aux Bains des Pâquis, Bains des Pâquis, Genève

Apéros poétiques aux Bains des Pâquis, Bains des Pâquis, Genève

Apéros poétiques aux Bains des Pâquis, Bains des Pâquis, Genève samedi 18 avril 2026.

Lieu : Bains des Pâquis

Adresse : Quai du Mont-Blanc 30

Ville : 1201 Genève

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif : gratuit

Apéros poétiques aux Bains des Pâquis Samedi 18 avril, 11h00 Bains des Pâquis

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T11:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T11:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00

Les Bains des Pâquis proposent deux à trois fois par mois des lectures d’écrivain·e·s vivant·e·s, le samedi de 11h à 12h, suivies d’un apéritif convivial.

Le samedi 18 avril, dans le cadre du projet Dial-A-Poem Switzerland, Julien Maret est l’invité des Bains des Pâquis et lira un texte inédit, écrit spécialement pour cette occasion.

Julien Maret vit et travaille à Genève. Il a fondé et animé les revues L’Ablate et Coma, et collabore régulièrement à de nombreuses autres publications. Deux de ses livres sont parus aux éditions Éditions José Corti : Rengaine (2011) et Ameublement (2014).

Entrée gratuite.

Bains des Pâquis Quai du Mont-Blanc 30 Genève 1201 Les Pâquis Genève 00 41 22 732 29 74 https://www.bains-des-paquis.ch/
une heure en compagnie de Julien Maret

credit photo : Julien Maret

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