Api-terrasses vues par les abeilles, Les Terrasses de Léotoing, Léotoing

Api-terrasses vues par les abeilles Dimanche 7 juin, 14h30 Les Terrasses de Léotoing Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Nous proposons une déambulation le long du sentier d’interpétation de la biodiversité des terrasses de Léotoing avec « la vue » d’une abeille.

Le rendez-vous est sur le parking à l’entrée du village à côté de la chapelle des lépreux.

Les Terrasses de Léotoing 3 route St. Vincent 43410 Léotoing Léotoing 43410 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 33 (0)6 23 60 88 00 https://www.terrasses-leotoing.org Notre association « les terrasses de Léotoing » restaure et sauvegarde ce patrimoine vernaculaire, témoin de mille an d’histoire, pour le rendre accessible à tous.

Une création d’aménagement paysager d’une soixantaine de terrasses en écailles de pierre sèche, dans le cadre de l’étude « Palhàs de Léotoing » des architectes Arnaud Maurières et Éric Ossart, a accueilli dix-sept chantiers de jeunes avec la fédération nationale « Union Rempart » encadrés par le murailler Cristian Omelhier. Le conservatoire botanique national dumassif-central a mis en place 700 végétaux dans le cadre de la filière « végétal local ». Des chantiers participatifs ont continué à aménager deux Hectares le long du sentier d’interprétation de la biodiversité. Le point de rendez-vous pour l’accueil des visites de Léotoing est au pied du château médiéval. Une signalétique sera mise en place à l’entrée du village.

Se garer au parking à l’entrée du village.

Nous proposons une déambulation le long du sentier d’interpétation de la biodiversité des terrasses de Léotoing avec « la vue » d’une abeille.

©claudine Cormerais