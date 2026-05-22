Les Terrasses de Léotoing Rendez-vous aux jardins Parking (entrée du village) Léotoing

Léotoing

Les Terrasses de Léotoing Rendez-vous aux jardins

Parking (entrée du village) Les terrasses de Léotoing Léotoing Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Balade aux terrasses vue par les abeilles, cueillette, création d’un mandala et goûter.

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Parking (entrée du village) Les terrasses de Léotoing Léotoing 43410 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

A stroll along the terraces, as seen by the bees, followed by a mandala and a snack.

L’événement Les Terrasses de Léotoing Rendez-vous aux jardins Léotoing a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne