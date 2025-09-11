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Apollo Fish Les jeudis de La Roque Fontanès

jeudi 20 août 2026 · Fontanès

Apollo Fish Les jeudis de La Roque Fontanès

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
2 chemin de Saint Mathieu
Ville
34270 Fontanès
Département
Hérault
Tarif

Fontanès

Apollo Fish Les jeudis de La Roque

2 chemin de Saint Mathieu Fontanès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20 23:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Une dernière soirée festive pour clôturer les Jeudis de La Roque en beauté !
Pour cette ultime date des Jeudis de La Roque, venez profiter d’une ambiance chaleureuse et conviviale dans un cadre naturel exceptionnel. Dégustation des vins du domaine, cuisine gourmande et concert live d’Apollo Fish viendront ponctuer cette soirée estivale placée sous le signe du partage et de la musique.   .

2 chemin de Saint Mathieu Fontanès 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 55 34 47 

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English :

A final festive evening to close the Thursdays of La Roque in style!

L’événement Apollo Fish Les jeudis de La Roque Fontanès a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup

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