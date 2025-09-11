Fête votive de Fontanes Fontanes
Fête votive de Fontanes Fontanes samedi 5 septembre 2026.
Fontanes
Fête votive de Fontanes
Le bourg Fontanes Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
Le village de Fontanes organise sa traditionnelle fête votive.
Le village de Fontanes organise sa traditionnelle fête votive.
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Le bourg Fontanes 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 62 35
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English :
The village of Fontanes is holding its traditional fête votive.
L’événement Fête votive de Fontanes Fontanes a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cahors Vallée du Lot
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