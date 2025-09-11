Fontanes

Fête votive de Fontanes

Le bourg Fontanes Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Le village de Fontanes organise sa traditionnelle fête votive.

Le village de Fontanes organise sa traditionnelle fête votive.

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Le bourg Fontanes 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 62 35

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English :

The village of Fontanes is holding its traditional fête votive.

L’événement Fête votive de Fontanes Fontanes a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cahors Vallée du Lot