Appel à bénévolat – Course solidaire #BougeTonCerveau au profit de la Fondation Vaincre Alzheimer ! bois de Boulogne Paris

La 4ᵉ édition aura lieu le samedi 6 juin 2026, au Bois de Boulogne (Paris 16ᵉ). Un moment convivial et engagé pour sensibiliser le grand public aux bienfaits de l’activité physique sur la santé du cerveau.

Pour faire de cette journée un succès, nous avons besoin de bénévoles motivés pour participer à l’organisation et au bon déroulement de la course. Leur énergie est essentielle pour soutenir la lutte contre la maladie d’Alzheimer et porter haut les valeurs de solidarité et de prévention.

Les bénévoles interviendront sur les missions suivantes :

Signalisation et orientation le long du parcours

Accueil et information des participants et du public

Remise des dossards

Distribution des ravitaillements

Tenue des différents stands

Aide podium/ lots

Aide logistique (installation et désinstallation

Nous espérons pouvoir compter sur votre soutien pour relayer l’événement auprès des étudiants.Un grand merci d’ avance pour votre aide et la communication que vous pourrez faire auprès de vos étudiants.

Devenez acteur de l’espoir !

Une journée de bénévolat, c’est bien plus qu’un engagement : c’est une expérience humaine valorisante. En rejoignant notre équipe pour la course solidaire, vous soutiendrez directement la recherche médicale contre la maladie d’Alzheimer, tout en vivant une journée conviviale, riche en rencontres et en émotion.

Engagez-vous utilement et faites une vraie différence pour des millions de familles touchées.

Devenez bénévole pour #BougeTonCerveau et agissez concrètement contre Alzheimer ! Une journée pour donner du sens, partager des émotions et soutenir la recherche.

Du jeudi 07 mai 2026 au vendredi 05 juin 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-07T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T01:59:59+02:00

Date(s) :

bois de Boulogne 100 Chem. de Ceinture du Lac Inférieur 75016 intersection de la route de Suresnes et du chemin de ceinture du Lac InferieurParis

https://www.vaincrealzheimer.org/accueil-de-vaincre-alzheimer/ +33142465086 g.lierre@vaincrealzheimer.org https://www.facebook.com/vaincrealzheimer https://www.facebook.com/vaincrealzheimer https://twitter.com/vaincralzheimer



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