Appel à candidatures : PROJECTION, Le Point Commun, Bordeaux

Appel à candidatures : PROJECTION 16 et 17 mars Le Point Commun Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-16T10:00:00+01:00 – 2026-03-16T16:00:00+01:00
Fin : 2026-03-17T10:00:00+01:00 – 2026-03-17T16:00:00+01:00
Objectifs du programme Projection :
- Faire le point sur son modèle socio-économique et questionner sa robustesse
- Adapter sa stratégie et ses objectifs de développement :
– Organisation RH et gouvernance
– Commercialisation
– Ancrage et prospective territoriale
- Sécuriser la création / consolidation d’emploi(s)
- Appréhender les mécanismes financiers de consolidation /développement et rencontrer des financeurs potentiels
- Construire une feuille de route adaptée à son organisation
A la clé et pendant 9 mois :
Un accompagnement gratuit individuel et personnalisé
Des formations et des ateliers collectifs pour développer vos compétences
L’intégration à une communauté d’entrepreneur.e.s engagé·e·s
L’ouverture vers un réseau de partenaires et expert·e·s
Toutes les infos sur : https://atis-asso.org/
Fin des candidatures : 13 février, minuit : https://lnkd.in/eNCGMu8q
Des questions ?
Venez à nos réunions d’information : la première aura lieu le mardi 20 janvier à 11h en visio
Inscription à la visio : https://lnkd.in/eQ-2wzEy
