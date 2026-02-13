Appel à candidatures : PROJECTION, Le Point Commun, Bordeaux

Appel à candidatures : PROJECTION 16 et 17 mars Le Point Commun Gironde

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-16T10:00:00+01:00 – 2026-03-16T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-17T10:00:00+01:00 – 2026-03-17T16:00:00+01:00

Objectifs du programme Projection :

Faire le point sur son modèle socio-économique et questionner sa robustesse

Adapter sa stratégie et ses objectifs de développement :

– Organisation RH et gouvernance

– Commercialisation

– Ancrage et prospective territoriale

Sécuriser la création / consolidation d’emploi(s)

Appréhender les mécanismes financiers de consolidation /développement et rencontrer des financeurs potentiels

Construire une feuille de route adaptée à son organisation

A la clé et pendant 9 mois :

Un accompagnement gratuit individuel et personnalisé

Des formations et des ateliers collectifs pour développer vos compétences

L’intégration à une communauté d’entrepreneur.e.s engagé·e·s

L’ouverture vers un réseau de partenaires et expert·e·s

Toutes les infos sur : https://atis-asso.org/

Fin des candidatures : 13 février, minuit : https://lnkd.in/eNCGMu8q

Des questions ?

Venez à nos réunions d’information : la première aura lieu le mardi 20 janvier à 11h en visio

Inscription à la visio : https://lnkd.in/eQ-2wzEy

Les candidatures pour le parcours à la consolidation/développement ESS Projection sont ouvertes.