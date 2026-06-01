Appel d’air Mortain Mortain-Bocage

Mortain-Bocage

Appel d’air

Mortain Impasse des Miquelots Mortain-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 20:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Appel d’Air revient à Mortain-Bocage ! Portes ouvertes festives de l’Ecole des arts et de la ludothèque.

Profitez d’une journée gratuite mêlant concerts des professeurs et des élèves, jeux, visites et inscriptions, salon des luthiers et animations pour tous. Ambiance festive garantie en famille ou entre amis ! .

Mortain Impasse des Miquelots Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 2 33 59 75 28 ludotheque.lemiljeux@msm-normandie.fr

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English : Appel d’air

L’événement Appel d’air Mortain-Bocage a été mis à jour le 2026-06-10 par OT MSM Normandie BIT Genêts