Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Appel d’air Mortain Mortain-Bocage

Appel d’air Mortain Mortain-Bocage

Appel d’air Mortain Mortain-Bocage samedi 27 juin 2026.

Lieu : Mortain

Adresse : Impasse des Miquelots

Ville : 50140 Mortain-Bocage

Département : Manche

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Mortain-Bocage

Appel d’air

Mortain Impasse des Miquelots Mortain-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 20:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Appel d’Air revient à Mortain-Bocage ! Portes ouvertes festives de l’Ecole des arts et de la ludothèque.
Profitez d’une journée gratuite mêlant concerts des professeurs et des élèves, jeux, visites et inscriptions, salon des luthiers et animations pour tous. Ambiance festive garantie en famille ou entre amis !   .

Mortain Impasse des Miquelots Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 2 33 59 75 28  ludotheque.lemiljeux@msm-normandie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Appel d’air

L’événement Appel d’air Mortain-Bocage a été mis à jour le 2026-06-10 par OT MSM Normandie BIT Genêts

À voir aussi à Mortain-Bocage (Manche)