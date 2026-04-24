Mortain, été 1944 Parking Petite Chapelle Mortain-Bocage

Mortain-Bocage

Mortain, été 1944

Parking Petite Chapelle Mortain Mortain-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 11:00:00

fin : 2026-07-02 12:30:00

Date(s) :

2026-07-02

Août 1944, le tonnerre gronde, le ciel s’embrase et la terre tremble sur Mortain. Revivez heure par heure la Contre-Attaque de Mortain, bataille décisive pour la Libération, à travers une visite guidée ponctuée de documents d’archives et la découverte de ses lieux emblématiques.

Départ parking de la Petite Chapelle de Mortain. Pas de billetterie sur place. Point de vente le plus proche, office de tourisme à Mortain-Bocage (à 1,5 km du lieu de visite).

Inscription obligatoire auprès des bureaux touristiques l’Office de Tourisme Mont Saint Michel-Normandie ou sur www.ot-montsaintmichel.com.

Visite sous conditions de 3 personnes minimum.

Parcours difficile d’accès aux personnes à mobilité réduite.

Chiens en laisse autorisés. .

Parking Petite Chapelle Mortain Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 2 33 59 19 74

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English : Mortain, été 1944

L’événement Mortain, été 1944 Mortain-Bocage a été mis à jour le 2026-04-24 par OT MSM Normandie BIT Saint-Hilaire-du-Harcouët