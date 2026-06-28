Applause show Open air + club Canal Barboteur Bobigny
Applause show Open air + club Canal Barboteur Bobigny samedi 11 juillet 2026.
Pendant 14 heures, Applause réunit artistes historiques, résident·es et proches du collectif autour d’une même vision du club : ouverte, généreuse et tournée vers le partage. Une traversée musicale entre bass music, baile funk, afro club, UK sounds et autres rythmes hybrides qui façonnent l’identité du projet depuis ses débuts.
OPEN AIR — CANAL BARBOTEUR
16h00 → 00h00
Entrée libre
Lil Rosy
Matteo
Artem
Hey Bony
Naomi
Maxye
AFTER — DOCK B
00h00 → 06h00
À partir de 5€
Artem b2b Matteo
Lorkestra
Kermittta
Bob Sleigh
Idlibra
Louise Pétrouchka
De l’après-midi au lever du jour, cette édition réunit plusieurs générations d’artistes gravitant autour d’Applause et de sa communauté. Une occasion rare de retrouver le collectif dans un format étendu, entre open air estival et nuit de club.
Canal Barboteur — Bobigny
Dock B — Pantin
11 juillet 2026
14 heures de musique. Deux lieux. Une seule trajectoire.
Cet été, Applause investit les berges du Canal de l’Ourcq pour une édition spéciale All Night Long, pensée comme un parcours entre deux lieux emblématiques de l’Est parisien.
Le rendez-vous commence au Canal Barboteur à Bobigny pour un open air gratuit au bord de l’eau, avant de se prolonger quelques stations plus loin au Dock B à Pantin pour un after jusqu’au petit matin.
Le samedi 11 juillet 2026
de 16h00 à 00h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-11T19:00:00+02:00
fin : 2026-07-11T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-11T16:00:00+02:00_2026-07-11T00:00:00+02:00
Canal Barboteur 6 rue Raymond Queneau 93500 Bobigny
https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR
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