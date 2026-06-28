Applause show Open air + club Canal Barboteur Bobigny

Pendant 14 heures, Applause réunit artistes historiques, résident·es et proches du collectif autour d’une même vision du club : ouverte, généreuse et tournée vers le partage. Une traversée musicale entre bass music, baile funk, afro club, UK sounds et autres rythmes hybrides qui façonnent l’identité du projet depuis ses débuts.

OPEN AIR — CANAL BARBOTEUR

16h00 → 00h00

Entrée libre

Lil Rosy

Matteo

Artem

Hey Bony

Naomi

Maxye

AFTER — DOCK B

00h00 → 06h00

À partir de 5€

Artem b2b Matteo

Lorkestra

Kermittta

Bob Sleigh

Idlibra

Louise Pétrouchka

De l’après-midi au lever du jour, cette édition réunit plusieurs générations d’artistes gravitant autour d’Applause et de sa communauté. Une occasion rare de retrouver le collectif dans un format étendu, entre open air estival et nuit de club.

Canal Barboteur — Bobigny

Dock B — Pantin

11 juillet 2026

14 heures de musique. Deux lieux. Une seule trajectoire.

Cet été, Applause investit les berges du Canal de l’Ourcq pour une édition spéciale All Night Long, pensée comme un parcours entre deux lieux emblématiques de l’Est parisien.



Le rendez-vous commence au Canal Barboteur à Bobigny pour un open air gratuit au bord de l’eau, avant de se prolonger quelques stations plus loin au Dock B à Pantin pour un after jusqu’au petit matin.

Le samedi 11 juillet 2026

de 16h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-11T19:00:00+02:00

fin : 2026-07-11T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-11T16:00:00+02:00_2026-07-11T00:00:00+02:00

Canal Barboteur 6 rue Raymond Queneau 93500 Bobigny

https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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