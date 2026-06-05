Apporte ta Pierre à l’Edifice ! Kruth
samedi 19 septembre 2026 · Kruth
Informations pratiques
Kruth
Apporte ta Pierre à l’Edifice !
Lac de Kruth-Wildenstein Kruth Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 08:45:00
fin : 2026-09-19 13:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Chantier participatif de mise en valeur du château du Wildenstein
Dans le cadre des journées du patrimoine, le Syndicat Mixte du Lac de Kruth-Wildenstein et l’association Patrimoine & Emploi lancent un appel aux bénévoles pour contribuer à la valorisation du château du Wildenstein par la réalisation de petits chantiers lors d’une matinée placée sous le signe de la convivialité.
Dans le cadre des journées du patrimoine, le Syndicat Mixte du Lac de Kruth-Wildenstein et l’association Patrimoine & Emploi lancent un appel aux bénévoles pour contribuer à la valorisation du château du Wildenstein par la réalisation de petits chantiers lors d’une matinée placée sous le signe de la convivialité. 0 .
Lac de Kruth-Wildenstein Kruth 68820 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 26 46 contact@lac-kruth-wildenstein.fr
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English :
Community Work Project to Restore Wildenstein Castle
As part of Heritage Days, the Kruth-Wildenstein Lake Joint Association and the Patrimoine & Emploi association are calling on volunteers tovolunteers to help restore Wildenstein Castle by carrying out small projects during a morning of friendly collaboration.
L’événement Apporte ta Pierre à l’Edifice ! Kruth a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin
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