Apprendre à jouer à la pelote basque Trinquet Complexe Guynemer Oloron-Sainte-Marie
Apprendre à jouer à la pelote basque Trinquet Complexe Guynemer Oloron-Sainte-Marie mardi 11 août 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Apprendre à jouer à la pelote basque
Trinquet Complexe Guynemer 1 Allée du Fronton Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 16:00:00
fin : 2026-08-11 18:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Découvrez et initiez-vous à la pelote basque, un sport traditionnel emblématique de cette région. L’animateur passionné vous présentera les diverses spécialités main nue, pala, xare et chistera. Que vous soyez débutant ou déjà initié, cette activité est une occasion unique de découvrir ou redécouvrir un sport passionnant, dans le trinquet d’Oloron Sainte-Marie.
A partir de 9 ans. Le mineur est accompagné d’un adulte, qui peut rester dans les gradins sans participer. Prévoir chaussures de sport, vêtements adaptés à une activité physique. Départ maintenu dès 2 inscrits. .
Trinquet Complexe Guynemer 1 Allée du Fronton Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 00 dericducap@orange.fr
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English : Apprendre à jouer à la pelote basque
L’événement Apprendre à jouer à la pelote basque Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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