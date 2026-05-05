Apprendre à reconnaître les arbres et à fabriquer son herbier, Arboretum, Lisieux
Apprendre à reconnaître les arbres et à fabriquer son herbier, Arboretum, Lisieux mardi 11 août 2026.
Apprendre à reconnaître les arbres et à fabriquer son herbier Mardi 11 août, 14h30 Arboretum Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-11T14:30:00+02:00 – 2026-08-11T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-11T14:30:00+02:00 – 2026-08-11T16:30:00+02:00
Lorsque nous nous baladons en famille dans les chemins ou en forêt, nous ne sommes pas toujours des experts de la nature et parfois nous séchons sur les noms des arbres de notre région : quels sont-ils, comment les reconnaître… ?
(2km/2h) – Niveau 1
Arboretum Arboretum Plateau Saint-Jacques 10 avenue du Président René Coty LISIEUX Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 48 18 10 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@lisieux-normandie.fr »}]
Lorsque nous nous baladons en famille dans les chemins ou en forêt, nous ne sommes pas toujours des experts de la nature et parfois nous séchons sur les noms des arbres de notre région : quels son…
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