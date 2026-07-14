Informations pratiques

Apprendre à tailler et soigner ses arbustes et ses fruitiers Dans le jardin d’un particulier Rennes Samedi 10 octobre, 09h30 Ille-et-Vilaine

Inscriptions : bit.ly/rennes_zerodechet ou 0 223 622 622.

La taille des arbres fruitiers varie selon les espèces et le climat. Découvrez les différentes caractéristiques de taille de vos arbres fruitiers afin de prévenir ou traiter les maladies et optimiser vos récoltes !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-10T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-10T12:30:00.000+02:00

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http://bit.ly/rennes_zerodechet

Dans le jardin d’un particulier Rue Louis Henri Nicot, Rennes Sud-Gare Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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