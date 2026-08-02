Apprendre à tailler et soigner ses arbustes et ses fruitiers, Dans le jardin d’un particulier, Rennes
samedi 10 octobre 2026 · Dans le jardin d'un particulier · Rennes
Informations pratiques
Apprendre à tailler et soigner ses arbustes et ses fruitiers Samedi 10 octobre, 09h30 Dans le jardin d’un particulier Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T09:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-10T09:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:30:00+02:00
La taille des arbres fruitiers varie selon les espèces et le climat. Découvrez les différentes caractéristiques de taille de vos arbres fruitiers afin de prévenir ou traiter les maladies et optimiser vos récoltes !
Dans le jardin d’un particulier Rue Louis Henri Nicot, Rennes Rennes 35200 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://bit.ly/rennes_zerodechet »}]
Inscriptions : bit.ly/rennes_zerodechet ou 0 223 622 622.
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