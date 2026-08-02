UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rennes

Apprendre à tailler et soigner ses arbustes et ses fruitiers, Dans le jardin d’un particulier, Rennes

samedi 10 octobre 2026 · Dans le jardin d'un particulier · Rennes

Apprendre à tailler et soigner ses arbustes et ses fruitiers, Dans le jardin d’un particulier, Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Dans le jardin d'un particulier
Adresse
Rue Louis Henri Nicot, Rennes
Ville
35200 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Apprendre à tailler et soigner ses arbustes et ses fruitiers Samedi 10 octobre, 09h30 Dans le jardin d’un particulier Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T09:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-10T09:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:30:00+02:00

La taille des arbres fruitiers varie selon les espèces et le climat. Découvrez les différentes caractéristiques de taille de vos arbres fruitiers afin de prévenir ou traiter les maladies et optimiser vos récoltes !

Dans le jardin d’un particulier Rue Louis Henri Nicot, Rennes Rennes 35200 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://bit.ly/rennes_zerodechet »}]
Inscriptions : bit.ly/rennes_zerodechet ou 0 223 622 622.

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)