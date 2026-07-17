AGENDA · Rennes
Ça Bouge à Sétubal, thème : Fête Foraine, Square de Sétubal, Rennes
jeudi 23 juillet 2026 · Square de Sétubal · Rennes
Informations pratiques
Ça Bouge à Sétubal, thème : Fête Foraine Jeudi 23 juillet, 15h00 Square de Sétubal Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T15:00:00+02:00 – 2026-07-23T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T15:00:00+02:00 – 2026-07-23T18:00:00+02:00
Pour cette édition, le thème est : Fête Foraine ! Retrouvez des jeux et des animations en rapport avec le monde de la fête foraine ! Stand de restauration sur place ! Evénement gratuit et ouvert à toutes et tous !
Square de Sétubal Square de Sétubal 35200 Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne
Des animations et des stands d’activités sur le square de Sétubal !
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