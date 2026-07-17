Ça Bouge à Sétubal, thème : Fête Foraine, Square de Sétubal, Rennes

Informations pratiques

Ça Bouge à Sétubal, thème : Fête Foraine Jeudi 23 juillet, 15h00 Square de Sétubal Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T15:00:00+02:00 – 2026-07-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T15:00:00+02:00 – 2026-07-23T18:00:00+02:00

Pour cette édition, le thème est : Fête Foraine ! Retrouvez des jeux et des animations en rapport avec le monde de la fête foraine ! Stand de restauration sur place ! Evénement gratuit et ouvert à toutes et tous !

Square de Sétubal Square de Sétubal 35200 Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne

Des animations et des stands d’activités sur le square de Sétubal !