Visite méditative dans l’exposition « Le complexe des flûtes sacrées » Basalt Rennes jeudi 9 juillet 2026.

Visite méditative dans l’exposition « Le complexe des flûtes sacrées » Basalt Rennes Jeudi 9 juillet, 18h15 Ille-et-Vilaine

sur inscription

Jennifer Aujame vous invite à une méditation guidée au cœur de l’exposition “Le Complexe des flûtes sacrées” présentée à BASALT durant tout l’été.

La visite méditative, c’est quoi ?

Jennifer Aujame vous invite à une méditation guidée au cœur de l’exposition “Le Complexe des flûtes sacrées”.

Réalisatrice de documentaire audio et professeure d’Hatha Yoga, elle propose une lecture méditative originale des œuvres de l’exposition sonore le temps d’une respiration collective.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-09T18:15:00.000+02:00

Fin : 2026-07-09T19:15:00.000+02:00

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Basalt La Longère – 66-68 canal saint-martin Nord – Saint-Martin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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