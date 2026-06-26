Visite méditative dans l’exposition « Le complexe des flûtes sacrées » Basalt Rennes
Visite méditative dans l’exposition « Le complexe des flûtes sacrées » Basalt Rennes jeudi 9 juillet 2026.
Visite méditative dans l’exposition « Le complexe des flûtes sacrées » Basalt Rennes Jeudi 9 juillet, 18h15 Ille-et-Vilaine
sur inscription
Jennifer Aujame vous invite à une méditation guidée au cœur de l’exposition “Le Complexe des flûtes sacrées” présentée à BASALT durant tout l’été.
La visite méditative, c’est quoi ?
Jennifer Aujame vous invite à une méditation guidée au cœur de l’exposition “Le Complexe des flûtes sacrées”.
Réalisatrice de documentaire audio et professeure d’Hatha Yoga, elle propose une lecture méditative originale des œuvres de l’exposition sonore le temps d’une respiration collective.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-09T18:15:00.000+02:00
Fin : 2026-07-09T19:15:00.000+02:00
1
Basalt La Longère – 66-68 canal saint-martin Nord – Saint-Martin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Des voix ! Des corps ! La Troupe du Poulpe rencontre la troupe citoyenne Ancienne prison Jacques-Cartier Rennes 26 juin 2026
- Des voix ! Des corps ! La Troupe du Poulpe rencontre la troupe citoyenne, Ancienne prison Jacques-Cartier, Rennes 26 juin 2026
- Atelier mobile participatif d’auto-réparation de vélo Ecole Champion de Cicé Rennes 26 juin 2026
- Brik-ha-Brak Jardin du Hangar – Vilaine Pousse Rennes 26 juin 2026
- Atelier mobile participatif d’auto-réparation de vélo Ecole Champion de Cicé Rennes 26 juin 2026