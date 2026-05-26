Ciné plein-air : « Vingt dieux » Parc du Landry Rennes Vendredi 17 juillet, 22h30 Ille-et-Vilaine

Plaids, transats et grand écran sous les étoiles : les cinés plein-air sont de retour Cet été à Rennes. Venez profiter des animations d’avant-séance et (re)découvrir 10 films aux duos inoubliables.

Anthony, alias « Totone », 18 ans, passe le plus clair de son temps à boire des bières et à écumer les bals du Jura avec sa bande de potes. Mais il finit par être rattrapé par la réalité. Après le décès brutal de son père veuf, il se retrouve soudainement responsable de sa petite sœur de 7 ans. Il doit alors trouver un moyen de gagner sa vie. Totone se met en tête de fabriquer le meilleur comté de la région, celui avec lequel il remportera la médaille d’or du concours agricole et son prix de 30 000 euros. Soutenu par les uns, moqué par les autres, il refuse de baisser les bras, même s’il ne connaît rien à la production de fromage…

**France, 2024, 1h30**

** La soirée commence bien avant le film ! Posez-vous, profitez des animations et de la buvette en attendant la tombée de la nuit.**

**Glissez un plaid, une bouée ou un coussin sous le bras et venez profiter du film en plein air ! C’est gratuit et ouvert à toutes et tous.**

En cas de mauvais temps, rendez-vous sur @ete.rennes et sur [ete.rennes.fr](ete.rennes.fr) pour savoir si la séance est maintenue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-17T22:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-17T23:59:00.000+02:00

1



Parc du Landry 182 Rue de Châteaugiron, Rennes, France La Pommeraie Rennes 35067 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

