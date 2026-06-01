les Vendredis du parc / Planetariums et Observation des étoiles, Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard, Rennes

les Vendredis du parc / Planetariums et Observation des étoiles 17 et 18 juillet Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T20:30:00+02:00 – 2026-07-17T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-18T00:00:00+02:00 – 2026-07-18T01:00:00+02:00

Lieu :

la maison de quartier Le Cadran à Beauregard.

Plan pour se rendre au Cadran de Rennes

https://maps.app.goo.gl/reXf1c2WsxJgiyGN9

Au programme de 20h30 à 01h00 :

Observation des étoiles avec ou sans téléscope (En fonction de la météo)

Séances de planétarium tous publics accessibles à toutes et tous de 14h à 18h (Le planétarium projette le ciel du soir et vous fait voyager dans le système solaire et la galaxie.)

La séance de 25 minutes permet de découvrir les merveilles de l’univers : nébuleuses, galaxies, amas globulaires

A venir découvrir en famille, entre amis, entre voisins !

Gratuit, pas de réservation

Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard 11 avenue André Mussat Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://maps.app.goo.gl/reXf1c2WsxJgiyGN9 »}]

La Société d’Astronomie de Rennes (SAR) vous propose une soirée d’observation des étoiles ainsi que des séances de planétariums le vendredi 17 juillet

@astrorennes