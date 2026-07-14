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Ça Bouge à Sétubal, thème : Fête Foraine Square de Sétubal Rennes

jeudi 23 juillet 2026 · Square de Sétubal · Rennes

Ça Bouge à Sétubal, thème : Fête Foraine Square de Sétubal Rennes

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
Square de Sétubal
Adresse
Square de Sétubal 35200
Ville
35200 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Ça Bouge à Sétubal, thème : Fête Foraine Square de Sétubal Rennes Jeudi 23 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine

Des animations et des stands d’activités sur le square de Sétubal !

Pour cette édition, le thème est : Fête Foraine ! Retrouvez des jeux et des animations en rapport avec le monde de la fête foraine ! Stand de restauration sur place ! Evénement gratuit et ouvert à toutes et tous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-23T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-23T18:00:00.000+02:00

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Square de Sétubal Square de Sétubal 35200 Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine


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