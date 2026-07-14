Informations pratiques

Ça Bouge à Sétubal, thème : Fête Foraine Square de Sétubal Rennes Jeudi 23 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine

Des animations et des stands d’activités sur le square de Sétubal !

Pour cette édition, le thème est : Fête Foraine ! Retrouvez des jeux et des animations en rapport avec le monde de la fête foraine ! Stand de restauration sur place ! Evénement gratuit et ouvert à toutes et tous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-23T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-23T18:00:00.000+02:00

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Square de Sétubal Square de Sétubal 35200 Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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