Informations pratiques

Sauveterre-de-Béarn

Apprenti à la ferme moments magiques à la ferme

Comice de la blonde Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:30:00

fin : 2026-07-30 20:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Sauveterre-de-Béarn est le berceau de la Blonde d’Aquitaine. L’espace de deux heures, vous vous mettez dans la peau de nos jeunes agriculteurs nourriciers et participez aux soins qu’ils prodiguent à leurs animaux. Vous enfilez des surbottes pour visiter la ferme, allez chercher les vaches au pré et mettez la main à la fourche pour les nourrir.

Bien sûr, le foin, les aliments et les seaux sont fournis sur place. De grands espaces verts, une alimentation saine, une hygiène rigoureuse, tous les ingrédients sont réunis pour le bien-être animal et la protection de l’environnement. .

Comice de la blonde Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 33 contact@bearndesgaves.com

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English : Apprenti à la ferme moments magiques à la ferme

L’événement Apprenti à la ferme moments magiques à la ferme Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Béarn des Gaves