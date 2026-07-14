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Yoga danse Rue du Pasteur Rennes Sauveterre-de-Béarn

lundi 27 juillet 2026 · Rue du Pasteur Rennes · Sauveterre-de-Béarn

Yoga danse Rue du Pasteur Rennes Sauveterre-de-Béarn

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
18:15:00
Lieu
Rue du Pasteur Rennes
Adresse
Maison des arts
Ville
64390 Sauveterre-de-Béarn
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
16 16 16 Tarif de base plein tarif

Sauveterre-de-Béarn

Yoga danse

Rue du Pasteur Rennes Maison des arts Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 18:15:00
fin : 2026-07-27 19:45:00

Date(s) :
2026-07-27

Venez mettre vos sens en éveil et méditez avec une séance de yoga danse.
Entre posture de yoga et mouvement dansé aidant à libérer l’énergie du corps et retrouver une détente profonde.
Cette animation vous est proposée par Isabel Kehr qui a pour but d’écouter, de soutenir et d’accompagner les personnes.   .

Rue du Pasteur Rennes Maison des arts Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 61 09 25 

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English : Yoga danse

L’événement Yoga danse Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Béarn des Gaves

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