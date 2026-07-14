Yoga danse Rue du Pasteur Rennes Sauveterre-de-Béarn

Informations pratiques

Sauveterre-de-Béarn

Yoga danse

Rue du Pasteur Rennes Maison des arts Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 18:15:00

fin : 2026-07-27 19:45:00

Date(s) :

2026-07-27

Venez mettre vos sens en éveil et méditez avec une séance de yoga danse.

Entre posture de yoga et mouvement dansé aidant à libérer l’énergie du corps et retrouver une détente profonde.

Cette animation vous est proposée par Isabel Kehr qui a pour but d’écouter, de soutenir et d’accompagner les personnes. .

Rue du Pasteur Rennes Maison des arts Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 61 09 25

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English : Yoga danse

L’événement Yoga danse Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Béarn des Gaves