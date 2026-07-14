Yoga danse Rue du Pasteur Rennes Sauveterre-de-Béarn
lundi 27 juillet 2026 · Rue du Pasteur Rennes · Sauveterre-de-Béarn
Informations pratiques
Sauveterre-de-Béarn
Yoga danse
Rue du Pasteur Rennes Maison des arts Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 18:15:00
fin : 2026-07-27 19:45:00
Date(s) :
2026-07-27
Venez mettre vos sens en éveil et méditez avec une séance de yoga danse.
Entre posture de yoga et mouvement dansé aidant à libérer l’énergie du corps et retrouver une détente profonde.
Cette animation vous est proposée par Isabel Kehr qui a pour but d’écouter, de soutenir et d’accompagner les personnes. .
Rue du Pasteur Rennes Maison des arts Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 61 09 25
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English : Yoga danse
L’événement Yoga danse Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Béarn des Gaves
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