Préambule de la fête des sottises Sauveterre-de-Béarn
mardi 14 juillet 2026 · Sauveterre-de-Béarn
Informations pratiques
Sauveterre-de-Béarn
Préambule de la fête des sottises
Esplanade de la mairie Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
En préambule de la Fête des Sottises, Fabrizio Rosselli vient à votre rencontre pour vous présenter son spectacle intitulé Bakéké.
Dans ce spectacle muet, un personnage téméraire multiplie les constructions géométriques à travers la manipulation de seaux. Obstiné face à l’impossible, ce doux rêveur nous offre une vision ludique et absurde de son obsession. Il se retrouvera impliqué dans une situation que nous connaissons tous choisir entre continuer, risquer de tout perdre, ou s’arrêter et se contenter du résultat obtenu. On sait bien à vouloir trop, l’on perd tout ! Et si nous essayons d’avoir plus que ce que nous avons construit et gagné, nous risquons…de recommencer depuis le début. .
Esplanade de la mairie Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 68 71 lacazeauxsottises@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Préambule de la fête des sottises
L’événement Préambule de la fête des sottises Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Béarn des Gaves
À voir aussi à Sauveterre-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques)
- Visite commentée A la découverte de la cité médiévale et billet d’entrée à la Tour Monréal Place Royale Sauveterre-de-Béarn 15 juillet 2026
- Marché des Producteurs de Pays Sauveterre-de-Béarn 17 juillet 2026
- Soirée Guinguette et Concert Live Au Fil de l’Eau Sauveterre-de-Béarn 18 juillet 2026
- Visite commentée A la découverte de la cité médiévale et billet d’entrée à la Tour Monréal Place Royale Sauveterre-de-Béarn 22 juillet 2026
- Apprenti à la ferme moments magiques à la ferme Sauveterre-de-Béarn 23 juillet 2026