Informations pratiques

Sauveterre-de-Béarn

Préambule de la fête des sottises

Esplanade de la mairie Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 21:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

En préambule de la Fête des Sottises, Fabrizio Rosselli vient à votre rencontre pour vous présenter son spectacle intitulé Bakéké.

Dans ce spectacle muet, un personnage téméraire multiplie les constructions géométriques à travers la manipulation de seaux. Obstiné face à l’impossible, ce doux rêveur nous offre une vision ludique et absurde de son obsession. Il se retrouvera impliqué dans une situation que nous connaissons tous choisir entre continuer, risquer de tout perdre, ou s’arrêter et se contenter du résultat obtenu. On sait bien à vouloir trop, l’on perd tout ! Et si nous essayons d’avoir plus que ce que nous avons construit et gagné, nous risquons…de recommencer depuis le début. .

Esplanade de la mairie Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 68 71 lacazeauxsottises@gmail.com

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English : Préambule de la fête des sottises

L’événement Préambule de la fête des sottises Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Béarn des Gaves