Apprenti sculpteur de terre et d’argile, Parc du Grand Blottereau, Nantes
mercredi 9 septembre 2026 · Parc du Grand Blottereau · Nantes
Informations pratiques
Apprenti sculpteur de terre et d’argile Mercredi 9 septembre, 15h00, 16h00 Parc du Grand Blottereau Loire-Atlantique
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T15:00:00+02:00 – 2026-09-09T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-09T16:00:00+02:00 – 2026-09-09T17:00:00+02:00
Explorez la structure de la terre et sa composition. Vous découvrirez l’argile et pourrez la façonner à votre guise afin de créer vos propres petits personnages d’animaux.
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Atelier dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026.
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