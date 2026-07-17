Apprenti sculpteur de terre et d’argile, Parc du Grand Blottereau, Nantes

Informations pratiques

Apprenti sculpteur de terre et d’argile Mercredi 9 septembre, 15h00, 16h00 Parc du Grand Blottereau Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T15:00:00+02:00 – 2026-09-09T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-09T16:00:00+02:00 – 2026-09-09T17:00:00+02:00

Explorez la structure de la terre et sa composition. Vous découvrirez l’argile et pourrez la façonner à votre guise afin de créer vos propres petits personnages d’animaux.

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Parc du Grand Blottereau Boulevard Auguste Péneau Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 10 58 24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-du-grand-blottereau-5255148 »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22 »}]

Atelier dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026.