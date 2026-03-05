Apprentissage franglais Place du 8 mai 1945 Saint-Martial-d’Artenset
Apprentissage franglais Place du 8 mai 1945 Saint-Martial-d’Artenset mercredi 11 mars 2026.
Apprentissage franglais
Place du 8 mai 1945 Maison de l’Innovation citoyenne Saint-Martial-d’Artenset Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-11
Apprentissage franglais De 17h à 18h30 Améliorer son anglais de façon ludique à la Maison de l’Innovation Citoyenne 07 86 43 82 85 .
Place du 8 mai 1945 Maison de l’Innovation citoyenne Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 43 82 85 mic.stmartial@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apprentissage franglais
L’événement Apprentissage franglais Saint-Martial-d’Artenset a été mis à jour le 2026-03-03 par Vallée de l’Isle en Périgord