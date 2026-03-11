Les scènes du Duellas Moulin du Duellas Saint-Martial-d’Artenset
Les scènes du Duellas Moulin du Duellas Saint-Martial-d’Artenset vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Martial-d’Artenset
Les scènes du Duellas
Moulin du Duellas Les Duellas Saint-Martial-d’Artenset Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Les Scènes du Duellas 18h Inauguration de la boutique éphémère de l’été Arts et Saveurs au Moulin du Duellas. 20h30 Théâtre en plein air Il était une fois…et alors ? par la Cie l’Artenscène. Moulin du Duellas 06 70 37 63 46 .
Moulin du Duellas Les Duellas Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 37 63 46
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English : Les scènes du Duellas
L’événement Les scènes du Duellas Saint-Martial-d’Artenset a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord
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