Les scènes du Duellas Moulin du Duellas Saint-Martial-d’Artenset

Saint-Martial-d’Artenset

Les scènes du Duellas

Moulin du Duellas Les Duellas Saint-Martial-d’Artenset Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Les Scènes du Duellas 18h Inauguration de la boutique éphémère de l’été Arts et Saveurs au Moulin du Duellas. 20h30 Théâtre en plein air Il était une fois…et alors ? par la Cie l’Artenscène. Moulin du Duellas 06 70 37 63 46 .

Moulin du Duellas Les Duellas Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 37 63 46

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English : Les scènes du Duellas

L’événement Les scènes du Duellas Saint-Martial-d’Artenset a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord