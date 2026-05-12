Conversation en anglais Place du 8 mai 1945 Saint-Martial-d’Artenset
Conversation en anglais Place du 8 mai 1945 Saint-Martial-d’Artenset mercredi 24 juin 2026.
Saint-Martial-d’Artenset
Conversation en anglais
Place du 8 mai 1945 Maison de l’innovation citoyenne Saint-Martial-d’Artenset Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 16:30:00
fin : 2026-06-24 18:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Conversation anglais de façon ludique de 16h30 à 18hà la Maison de l’innovation Citoyenne 07 86 43 82 85 .
Place du 8 mai 1945 Maison de l’innovation citoyenne Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 43 82 85
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English :
L’événement Conversation en anglais Saint-Martial-d’Artenset a été mis à jour le 2026-05-12 par Vallée de l’Isle en Périgord