Conversation en anglais Place du 8 mai 1945 Saint-Martial-d’Artenset

Saint-Martial-d’Artenset

Conversation en anglais

Place du 8 mai 1945 Maison de l’innovation citoyenne Saint-Martial-d’Artenset Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 16:30:00

fin : 2026-06-24 18:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Conversation anglais de façon ludique de 16h30 à 18hà la Maison de l’innovation Citoyenne 07 86 43 82 85 .

Place du 8 mai 1945 Maison de l’innovation citoyenne Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 43 82 85

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English :

L’événement Conversation en anglais Saint-Martial-d’Artenset a été mis à jour le 2026-05-12 par Vallée de l’Isle en Périgord