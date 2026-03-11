Saint-Martial-d’Artenset

Séance de yoga en plein air

Moulin du duDuellas Saint-Martial-d’Artenset Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:00:00

fin : 2026-08-20 10:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Séance de yoga en plein air De 9h à 10h 10 € par adulte, possibilité de séances parent/enfant un mercredi sur 2 au Moulin du Duellas, réservation indispensable.

Les petites graines de Fanny 07 66 23 22 42 .

Moulin du duDuellas Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 23 22 42

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English : Séance de yoga en plein air

L’événement Séance de yoga en plein air Saint-Martial-d’Artenset a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord