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Séance de yoga en plein air Saint-Martial-d’Artenset

Séance de yoga en plein air Saint-Martial-d’Artenset

Séance de yoga en plein air Saint-Martial-d’Artenset mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : Moulin du duDuellas

Ville : 24700 Saint-Martial-d'Artenset

Département : Dordogne

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Martial-d’Artenset

Séance de yoga en plein air

Moulin du duDuellas Saint-Martial-d’Artenset Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:00:00
fin : 2026-08-20 10:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Séance de yoga en plein air De 9h à 10h 10 € par adulte, possibilité de séances parent/enfant un mercredi sur 2 au Moulin du Duellas, réservation indispensable.
Les petites graines de Fanny 07 66 23 22 42   .

Moulin du duDuellas Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 23 22 42 

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English : Séance de yoga en plein air

L’événement Séance de yoga en plein air Saint-Martial-d’Artenset a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord

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