Séance de yoga en plein air Saint-Martial-d’Artenset
Séance de yoga en plein air Saint-Martial-d’Artenset mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Martial-d’Artenset
Séance de yoga en plein air
Moulin du duDuellas Saint-Martial-d’Artenset Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:00:00
fin : 2026-08-20 10:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Séance de yoga en plein air De 9h à 10h 10 € par adulte, possibilité de séances parent/enfant un mercredi sur 2 au Moulin du Duellas, réservation indispensable.
Les petites graines de Fanny 07 66 23 22 42 .
Moulin du duDuellas Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 23 22 42
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English : Séance de yoga en plein air
L’événement Séance de yoga en plein air Saint-Martial-d’Artenset a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord
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