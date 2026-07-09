Aprèm’ jeux de société Bibliothèque municipale Le Grand-Village-Plage

Informations pratiques

Le Grand-Village-Plage

Aprèm’ jeux de société

Bibliothèque municipale 3 boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:00:00

fin : 2026-10-24 16:30:00

Date(s) :

2026-10-24

Venez jouer en famille ou entre amis lors d’un après-midi à tous types de jeux de société, animé par Bertrand Marchal, animateur professionnel. Sur inscription, places limitées !

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Bibliothèque municipale 3 boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 20 04 29

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English : Afternoon board games

Come play with family or friends during an afternoon of all kinds of board games, hosted by Bertrand Marchal, a professional game facilitator. Registration required; limited space available!

L’événement Aprèm’ jeux de société Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes