Aprèm’ jeux de société Bibliothèque municipale Le Grand-Village-Plage
samedi 24 octobre 2026 · Bibliothèque municipale · Le Grand-Village-Plage
Informations pratiques
Le Grand-Village-Plage
Aprèm’ jeux de société
Bibliothèque municipale 3 boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-24 16:30:00
Date(s) :
2026-10-24
Venez jouer en famille ou entre amis lors d’un après-midi à tous types de jeux de société, animé par Bertrand Marchal, animateur professionnel. Sur inscription, places limitées !
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Bibliothèque municipale 3 boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 20 04 29
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English : Afternoon board games
Come play with family or friends during an afternoon of all kinds of board games, hosted by Bertrand Marchal, a professional game facilitator. Registration required; limited space available!
L’événement Aprèm’ jeux de société Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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