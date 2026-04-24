Aprèm’ jeux vidéo : jeu d’énigme, Médiathèque des Izards, Toulouse

Aprèm’ jeux vidéo : jeu d’énigme Mercredi 10 juin, 14h00 Médiathèque des Izards Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:00:00+02:00

Mercredi 10 juin – 14h

Découvrez Chants Of Sennaar ! Ce jeu toulousain vous permettra d’explorer les lieux et de résoudre diverses énigmes pour élucider les mystères de cinq langues à la fois distinctes et liées les unes aux autres entre les Peuples de la Tour.

Médiathèque des Izards

Durée : 2h – À partir de 14 ans

Sur inscription à l’accueil ou au 05 31 22 94 70

Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie

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