La Ferté Macé

Aprem’Ciné L’enfant du désert

cinéma La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 14:30:00

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Une séance cinéma dans l’après-midi avec le film Les enfants vont bien .

cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 38 29 02

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English : Aprem’Ciné L’enfant du désert

L’événement Aprem’Ciné L’enfant du désert La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-03-31 par Flers agglo