Aprem’Ciné L’enfant du désert La Ferté Macé
Aprem’Ciné L’enfant du désert La Ferté Macé mardi 5 mai 2026.
La Ferté Macé
Aprem’Ciné L’enfant du désert
cinéma La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 14:30:00
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
Une séance cinéma dans l’après-midi avec le film Les enfants vont bien .
cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 38 29 02
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English : Aprem’Ciné L’enfant du désert
L’événement Aprem’Ciné L’enfant du désert La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-03-31 par Flers agglo
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