Ciné festival hors cadres et atelier de mixage La Ferté Macé
Ciné festival hors cadres et atelier de mixage La Ferté Macé samedi 30 mai 2026.
La Ferté Macé
Ciné festival hors cadres et atelier de mixage
cinéma La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Projection du film le garçon qui faisait danser les collines à 17h précédé d’un atelier de mixage avec DJ Brusco de 14h à 16h et un goûter de 16h à 17h .
cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97
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English : Ciné festival hors cadres et atelier de mixage
L’événement Ciné festival hors cadres et atelier de mixage La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-05-12 par Flers agglo
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