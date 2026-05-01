La Ferté Macé

Ciné festival hors cadres et atelier de mixage

cinéma La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Projection du film le garçon qui faisait danser les collines à 17h précédé d’un atelier de mixage avec DJ Brusco de 14h à 16h et un goûter de 16h à 17h .

cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97

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English : Ciné festival hors cadres et atelier de mixage

L’événement Ciné festival hors cadres et atelier de mixage La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-05-12 par Flers agglo