Boutique éphémère de créations artisanales locales La Ferté Macé La Ferté Macé

La Ferté Macé

Boutique éphémère de créations artisanales locales

La Ferté Macé 30 Rue d’Hautvie La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-06-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

ABRS accueille Sylvie Hedouin pour une exposition-vente de ses créations originales de bijoux.

A l’occasion de la Fête des mères

Ouvert de 10 à 12h et de 13 à 18h sauf dimanche et lundi matins

Possibilité aussi de découvrir et acheter des produits dérivés de l’oeuvre de Bernard chardon .

La Ferté Macé 30 Rue d’Hautvie La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 6 21 07 09 51 artbeauresens61@gmail.com

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English : Boutique éphémère de créations artisanales locales

L’événement Boutique éphémère de créations artisanales locales La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-05-05 par Flers agglo