Boutique éphémère de créations artisanales locales La Ferté Macé La Ferté Macé
Boutique éphémère de créations artisanales locales La Ferté Macé La Ferté Macé samedi 23 mai 2026.
La Ferté Macé
Boutique éphémère de créations artisanales locales
La Ferté Macé 30 Rue d’Hautvie La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-06-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
ABRS accueille Sylvie Hedouin pour une exposition-vente de ses créations originales de bijoux.
A l’occasion de la Fête des mères
Ouvert de 10 à 12h et de 13 à 18h sauf dimanche et lundi matins
Possibilité aussi de découvrir et acheter des produits dérivés de l’oeuvre de Bernard chardon .
La Ferté Macé 30 Rue d’Hautvie La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 6 21 07 09 51 artbeauresens61@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Boutique éphémère de créations artisanales locales
L’événement Boutique éphémère de créations artisanales locales La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-05-05 par Flers agglo
À voir aussi à La Ferté Macé (Orne)
- Neurodon Le jardin Bleuenn le jardin Bleuenn La Ferté Macé 8 mai 2026
- Exposition des travaux d’étudiants Université Inter-Age La Ferté Macé La Ferté Macé 19 mai 2026
- Les visites de Michel Qui sont ces Fertois qui ont des rues à leur nom ? La Ferté Macé 20 mai 2026
- Visite commentée de la ville La Ferté Macé 21 mai 2026
- Visite libre : soirée cosy et conviviale, Musée du jouet, La Ferté Macé 23 mai 2026