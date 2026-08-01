Après-midi avec Pierre Treille, créateur de jeux Pont-Croix
mardi 18 août 2026 · Pont-Croix
Informations pratiques
Pont-Croix
Après-midi avec Pierre Treille, créateur de jeux
Ludothèque Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 17:00:00
fin : 2026-08-18 19:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Nouveauté pour août, nous accueillons tous les mardis de 17h à 19h30 Pierre Treille, créateur de jeux de sociétés, qui vient présenter ses prototypes et recueillir des avis sur ses créations. C’est l’occasion de découvrir des jeux que vous n’avez pas encore vus ! Des jeux de plis, de stratégies, d’ambiances ou encore de coopération seront présents ! .
Ludothèque Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 56 83 28 81
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English :
L’événement Après-midi avec Pierre Treille, créateur de jeux Pont-Croix a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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