Pardon de Notre Dame de Roscudon Pont-Croix
Pardon de Notre Dame de Roscudon Pont-Croix samedi 15 août 2026.
Pont-Croix
Pardon de Notre Dame de Roscudon
Place de l’Église Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Messe à 10h30, veillée mariale à 20h30. .
Place de l’Église Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 2 98 70 01 50
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English : Pardon de Notre Dame de Roscudon
L’événement Pardon de Notre Dame de Roscudon Pont-Croix a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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