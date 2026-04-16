Pont-Croix

Pardon de Notre Dame de Roscudon

Place de l’Église Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Messe à 10h30, veillée mariale à 20h30. .

Place de l’Église Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 2 98 70 01 50

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English : Pardon de Notre Dame de Roscudon

L’événement Pardon de Notre Dame de Roscudon Pont-Croix a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz