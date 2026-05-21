Pont-Croix

Visite guidée de la Petite Cité de Caractère®

Rue de la Prison Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

L’association Culture et Patrimoine à Pont-Croix vous propose la découverte de cette cité historique en compagnie d’un guide conférencier. Vous admirerez les trésors et secrets de son église du XIIIème siècle, écouterez les méfaits du brigand La Fontenelle pendant les guerres de la Ligue et découvrirez le riche patrimoine de son habitat et de ses ruelles pentues, indissociable de sa grandeur d’antan.

Le mardi à 15h.

Réservations à l’office de tourisme d’Audierne ainsi que par téléphone. .

Rue de la Prison Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13

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English :

L’événement Visite guidée de la Petite Cité de Caractère® Pont-Croix a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz