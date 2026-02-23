Après-midi belote Le Cadran Rennes
Après-midi belote Le Cadran Rennes samedi 7 mars 2026.
Gratuit sans inscription
Venez profiter d’un moment convivial autour d’une partie de belote, que vous soyez débutant·e ou non.
### Après-midi belote au Cadran
Pour les amateur·ices de belote ou les débutant·es en la matière, l’après-midi belote du Cadran est le moment idéal pour apprendre ou perfectionner son jeu. Autour d’une boisson chaude, venez partager une ou plusieurs parties et rencontrer de nouvelles personnes autour d’une passion commune.
Vous pouvez nous rejoindre peu importe votre niveau : le but n’est pas de gagner, mais de partager un moment convivial ensemble !
**Tous les samedis HORQS VACANCES SCOLAIRES.**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-07T14:30:00.000+01:00
Fin : 2026-06-13T16:30:00.000+02:00
http://www.3regards.com 02 57 24 00 40
Le Cadran 11 avenue André Mussat Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
Association 3 Regards – Léo Lagrange