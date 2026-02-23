Après-midi belote Le Cadran Rennes 7 mars – 13 juin, certains samedis Ille-et-Vilaine

Gratuit sans inscription

Venez profiter d’un moment convivial autour d’une partie de belote, que vous soyez débutant·e ou non.

### Après-midi belote au Cadran

Pour les amateur·ices de belote ou les débutant·es en la matière, l’après-midi belote du Cadran est le moment idéal pour apprendre ou perfectionner son jeu. Autour d’une boisson chaude, venez partager une ou plusieurs parties et rencontrer de nouvelles personnes autour d’une passion commune.

Vous pouvez nous rejoindre peu importe votre niveau : le but n’est pas de gagner, mais de partager un moment convivial ensemble !

**Tous les samedis HORQS VACANCES SCOLAIRES.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-07T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-06-13T16:30:00.000+02:00

1

http://www.3regards.com 02 57 24 00 40

Le Cadran 11 avenue André Mussat Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

accueil@3regards.com 02 57 24 00 40

Association 3 Regards – Léo Lagrange



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

