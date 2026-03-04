Après-midi belote, Le Cadran, Rennes

Après-midi belote 7 mars – 13 juin, certains samedis Le Cadran Ille-et-Vilaine

Gratuit sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T14:30:00+01:00 – 2026-03-07T16:30:00+01:00

Fin : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Après-midi belote au Cadran

Pour les amateur·ices de belote ou les débutant·es en la matière, l’après-midi belote du Cadran est le moment idéal pour apprendre ou perfectionner son jeu. Autour d’une boisson chaude, venez partager une ou plusieurs parties et rencontrer de nouvelles personnes autour d’une passion commune.

Vous pouvez nous rejoindre peu importe votre niveau : le but n’est pas de gagner, mais de partager un moment convivial ensemble !

Tous les samedis HORQS VACANCES SCOLAIRES.

Le Cadran 11 avenue André Mussat Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 02 57 24 00 40 http://www.3regards.com https://www.facebook.com/asso3regards;https://www.instagram.com/3regardsleolagrange/ La Maison de quartier de Beauregard, espace de rencontre et d'accueil, des habitants et des associations, favorisant le

débat et le vivre ensemble, la pratique d’activités socio-culturelles et la mise en œuvre de temps festifs.

Venez profiter d’un moment convivial autour d’une partie de belote, que vous soyez débutant·e ou non.

Association 3 Regards – Léo Lagrange