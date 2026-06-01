Après-midi Contes Au bord de la rivière | Vissac-Auteyrac Salle municipale Vissac-Auteyrac dimanche 21 juin 2026.

Vissac-Auteyrac

Après-midi Contes Au bord de la rivière | Vissac-Auteyrac

Salle municipale Le bourg Vissac-Auteyrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

La bibliothèque de Vissac-Auteyrac vous ouvre les portes de sa salle municipale d’Auteyrac pour un après-midi Contes Au bord de la rivière , avec Séverine Sarrias. Spectacle suivi d’un goûter.

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Salle municipale Le bourg Vissac-Auteyrac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The Vissac-Auteyrac Library invites you to its municipal hall in Auteyrac for an afternoon of storytelling titled By the River, featuring Séverine Sarrias. The performance will be followed by a snack.

L’événement Après-midi Contes Au bord de la rivière | Vissac-Auteyrac Vissac-Auteyrac a été mis à jour le 2026-06-13 par Communauté de communes des rives Haut-Allier