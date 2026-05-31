Après-midi contes : des histoires à écouter | Les Tisseurs de contes, Prison Jacques Cartier, Rennes

Après-midi contes : des histoires à écouter | Les Tisseurs de contes Samedi 27 juin, 17h00 Prison Jacques Cartier Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T17:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:45:00+02:00

Fin : 2026-06-27T17:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:45:00+02:00

Cet été, l’ancienne prison Jacques Cartier ouvre ses portes.

À cette occasion, samedi 27 juin à 17 h, dans la cour aux fleurs, les Tisseurs de contes présenteront « Drôles d’animaux », un spectacle pour enfants.

Au programme : les aventures pleines d’humour de Loup, Poulette et Ours.

Ces contes s’adressent aux enfants de 4 à 8 ans, ainsi qu’à tous ceux qui ont gardé une âme d’enfant.

Le spectacle, animé par deux conteuses avec des objets ludiques et de petits instruments, durera 45 minutes.

Vous pourrez également découvrir une exposition dans le bâtiment historique, des visites guidées, des concerts, des scènes ouvertes, une journée nature dans la grande cour, ainsi que des jeux pour les enfants, des tables de pique-nique et un espace végétalisé. Au plaisir de vous accueillir dans ce lieu insolite !

Les Tisseurs de contes

L’association est née de la volonté de faire vivre et partager l’art du conte. Le conte est un art vivant, à la croisée du patrimoine oral, de la transmission et de la création. Par la parole, il fait naître des images, réveille l’imaginaire et parle à chacun, ici et maintenant.

Prison Jacques Cartier 56 Bd Jacques Cartier 35000 Rennes Rennes 35032 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne

Le spectacle « Drôles d’animaux » est présenté par Les Tisseurs de contes dans la cour aux fleurs de la prison Jacques Cartier, mêlant humour et musique pour les enfants de 4 à 8 ans. Contes Histoires

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