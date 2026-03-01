APRÈS-MIDI DANSANT AVEC AURÉLIE GUSTO Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins
APRÈS-MIDI DANSANT AVEC AURÉLIE GUSTO Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins dimanche 15 mars 2026.
Le Canotier vous accueille pour cet après-midi dansant, animé par Aurélie GUSTO avec une consommation et un goûter offerts.
Ouverture des portes 13h30. Début de l’après-midi dansant 14h30.
Tarif d’entrée 14 €
Information et réservation 02 52 80 00 75. .
