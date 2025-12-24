APRÈS-MIDI DANSANT AVEC FRÉDÉRIC STEPHANT, Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins

APRÈS-MIDI DANSANT AVEC FRÉDÉRIC STEPHANT

Le Canotier 7 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-01-18 14:30:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Le Canotier vous accueille pour ce thé dansant, animé par Frédéric STEPHANT avec une consommation et un goûter offerts.

Ouverture des portes à 13h30, et début du bal à 14h30.

