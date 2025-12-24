APRÈS-MIDI DANSANT AVEC FRÉDÉRIC STEPHANT, Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins
APRÈS-MIDI DANSANT AVEC FRÉDÉRIC STEPHANT, Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins dimanche 18 janvier 2026.
APRÈS-MIDI DANSANT AVEC FRÉDÉRIC STEPHANT
Le Canotier 7 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 14:30:00
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Le Canotier vous accueille pour ce thé dansant, animé par Frédéric STEPHANT avec une consommation et un goûter offerts.
Ouverture des portes à 13h30, et début du bal à 14h30.
Le Canotier 7 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 52 80 00 75 contact@le-canotier.net
L’événement APRÈS-MIDI DANSANT AVEC FRÉDÉRIC STEPHANT Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Saint Brevin