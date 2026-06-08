DANSE INTUITIVE Saint-Brevin-les-Pins
DANSE INTUITIVE Saint-Brevin-les-Pins mercredi 10 juin 2026.
Saint-Brevin-les-Pins
DANSE INTUITIVE
Lieu communiqué à la réservation Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 18:30:00
fin : 2026-08-19 20:00:00
Date(s) :
2026-06-10 2026-06-21 2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19
Aucun prérequis, juste l’envie de mettre son corps en mouvement en douceur au rythme de la musique
06 60 66 14 43 ou assolatribu44@gmail.com .
Lieu communiqué à la réservation Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 24 50 93 assolatribu44@gmail.com
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English :
L’événement DANSE INTUITIVE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin
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